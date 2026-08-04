Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız İskele Long Beach bölgesinde son günlerde yaşadıkları rahatsızlığı bizlerle paylaşarak yetkililerden bu duruma müdahale etmelerini istediler.

İskele bölgesinde artan sinek yoğunluğu, bölgede yaşayan ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tatil için bölgede kalan vatandaşlar, özellikle açık alanlarda ciddi rahatsızlık yaşadıklarını belirterek, “Tatil için gittiğimiz Long Beach bölgesinde sivrisineklerin saldırısına uğradık. Elimiz, ayağımız adeta nakış gibi işlendi” diyerek temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını savundular.

Sorunun daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için bölgedeki tesisi çalıştıranlar ve belediyenin düzenli temizlik, ilaçlama ve denetim çalışmalarını artırmasını talep eden vatandaşlarımız özellikle son yıllarda artan bazı bulaşıcı hastalık taşıyan sineklerden dolayı büyük huzursuzluk yaşadıklarını dile getirdiler.

Sinek yoğunluğunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini de ifade eden vatandaşlarımız, yetkililerden kalıcı ve etkili önlemler beklediklerini sözlerine eklediler.