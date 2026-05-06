Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde tek sesli ve kararlı tutumunun KKTC için en büyük güvence olduğunu belirtti.

Öztürkler, katıldığı bir televizyon programında; Türkiye’nin Kıbrıs politikası, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis’in son dönemdeki açıklamaları ve Meclis’ten geçen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki çıkışları ve devlet kurumlarının ortak söylemleriyle Ankara’nın tavizsiz çizgisinin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs’ı milli dava olarak tanımlamasının bu kararlılığın en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Öztürkler, Barış Harekâtı öncesinde verilen lojistik ve siyasi desteğin, sonrasında gerçekleştirilen askeri müdahale ile adaya huzur getirdiğini anımsatarak, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kararlılığının bugün de sürdüğünü vurguladı.

Ekonomik, askeri ve savunma alanlarında devam eden bu tutumun KKTC için kritik önemde olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’nin sağladığı desteğin yalnızca askeri caydırıcılık değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve uluslararası görünürlük açısından da büyük rol oynadığını ve halkın bu desteği bir güvence olarak gördüğünü ifade etti.

- “Rum tarafının politikaları adada gerilimi yükseltiyor”

Öztürkler, Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis’in savunma sanayisini büyütme ve caydırıcı gücü artırma yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, bu yaklaşımın güvenliği artırmaktan çok yeni bir silahlanma yarışını tetiklediğini söyledi.

“Bu tür açıklamalar barış ve istikrarı tehdit ediyor, çözüm sürecini zorlaştırıyor” ifadelerini kullanan Öztürkler, Rum tarafının politikalarının adada gerilimi yükselttiğini vurguladı.

Öztürkler, Hristodulidis’in gelecekte yalnız kalacağını da söyleyerek, kaynakların silahlanmaya değil, halkın refahına yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa, İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de geliştirdiği işbirliğini de değerlendiren Öztürkler, bu ittifakların bölgeyi barış havzası olmaktan uzaklaştırdığına dikkat çekti.

Öztürkler, KKTC’nin “iki devletli çözüm” vurgusunun yaşanan gerçekliğin bir yansıması olduğunu belirterek, Rum tarafının BM masasında kendisini adanın tek sahibi gibi konumlandırdığını ifade etti.

Türkiye’nin kararlı desteğiyle KKTC’nin bu yaklaşımının güçlendiğini vurgulayan Öztürkler, “Ankara’nın ‘Kıbrıs milli dava’ söylemi, halkımızın güvenliği ve geleceği için en sağlam teminat. Rum tarafının tek yanlı iddiaları karşısında KKTC kendi devletine sahip çıkıyor ve Türkiye’nin desteğiyle uluslararası alanda haklı mücadelesini sürdürüyor” dedi.

-“Farklı bir durum ortaya çıkarsa yeniden değerlendirme yapılabilir”

Meclisten geçen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin de konuşan Öztürkler, yalnızca bir madde üzerinde tartışma yaşandığını ve bunun sonucunun hep birlikte görüleceğini belirtti.

Meclis aşamasının tamamlandığını, komiteden de oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Öztürkler, bundan sonraki sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini, konuyla ilgili farklı bir durum ortaya çıkarsa yeniden değerlendirme yapılabileceğini söyledi.