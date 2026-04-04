Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kültüre, egemenliğe, ve uluslararası eşitliğe; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmet ederek sahip çıkacaklarını söyledi.

Öztürkler, Akdeniz köyünde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Ayrelli Festivali’ne katıldı. Festivalin açılış kurdelesini kesen Öztürkler, ardından stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Öztürkler, festivalin önemine dikkat çekerek, organizasyonu anlamlı kılanın bölge halkının coşkusu, isteği ve sahiplenmesi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğinin yanı sıra kültürüne ve geçmişine sahip çıkmasının değerine işaret eden Öztürkler, mevcut değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Festival alanındaki her stantta geçmişin izlerinin bulunduğunu belirten Öztürkler, bu değerlerin korunarak gelecekle buluşturulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında yerel yönetimlerin önemine de değinen Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesine yönelik yapılan düzenlemelerin bölge halkı ve belediyeler açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Görevlerin geçici olduğuna dikkat çeken Öztürkler, önemli olanın görev süresi boyunca ülkeye ve halka sağlanan katkılar olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda emeği geçen tüm yerel yöneticilere ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festival coşkusuna da değinen Öztürkler, gençlerin ve halkın yoğun katılımının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Öztürkler, konuşmasını “Kültürümüze, Türklüğümüze, egemenliğine, uluslararası eşitliğimize ve KKTC’ye hizmet ederek sahip çıkmaya devam edeceğiz.” sözleri ile tamamladı.