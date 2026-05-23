Gazi Mağusa Ticaret Lisesi ile Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde hayata geçirilen "Kardeş Mutfaklar Projesi" kapsamında öğrenciler, Kaş’ta anlamlı bir uygulama deneyimi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen atölye çalışmasında her iki okulun öğrencileri, Kıbrıs mutfağına özgü, geleneksel lezzetleri uygulamalı olarak hazırlanıp; ortaya çıkan ürünler ev sahibi okulda sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Süreç, mesleki becerilerin geliştirilmesi kadar kültürel gastronomi mirasının paylaşılması açısından da önemli bir kazanım sağladı.

Etkinlik, bölüm öğretmenleri Ahmet Özyaşar ve Asude Nuri ile özel eğitim öğretmeni Bayram Akçay’ın koordinasyonunda, her iki okuldan öğrencilerin aktif katılımıyla yürütüldü.

Programın sonunda Kaş Kaymakamlığı, Kaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve ev sahibi okul müdürüne Gazi Mağusa Ticaret Lisesi adına teşekkürler sunularak anı hediyeleri takdim edildi.