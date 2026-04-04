Gönyeli–Alayköy Belediyesi (GAB), Gönyeli Acısu Sokak'ta yağmur suyu drenaj kapasite artırma çalışmasıyla asfaltlamanın tamamlandığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gönyeli–Alayköy Belediyesi Hüseyin Amcaoğlu Acısu Sokak’ta yağmur suyu drenaj güçlendirme çalışmasının tamamlanmasıyla, uzun süredir bölgede yaşanan sorunun önemli ölçüde giderildiğini ifade etti.

Bölgede asfalt bakım ve onarım çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Amcaoğlu, kent genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da asfalt bakım ve onarım çalışmalarının planlı şekilde yapılacağını belirtti.