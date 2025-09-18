Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Kıbrıs TV’de Eda Ali Sinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs’ta Sabah” programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulamasının kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın iki devletli çözüme verdiği desteğin umutlarını diri tuttuğunu kaydetti.

- "Güney Kıbrıs yanı başımızda İsrail’in uydusu olan bir devlete dönüşüyor”

Güney Kıbrıs’ın adanın güneyinde hava savunma sistemleri, ağır silahlar ve yeni üsler kurduğuna işaret eden Öztürkler, “Bu hazırlıklar, Güney’in artık İsrail’in askeri çıkarlarına hizmet ettiğini gösteriyor. Bu duruma karşı ortak bir duruş sergilemek şart. Güney Kıbrıs yanı başımızda İsrail’in uydusu olan bir devlete dönüşüyor” dedi.

Girne’de gerçekleştirilen geniş çaplı askeri tatbikatın da Türkiye’nin KKTC’nin yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın fedakârlığına vurgu yaptı.

- "Yeni yasama yılı için tüm hazırlıklar tamamlandı"

Meclis’in Ekim ayının ilk haftasında açılacağını belirten Öztürkler, yeni yasama yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, milletvekillerine başarılar diledi.

Ankara’da geçen hafta Türk dünyasından gençlerle bir araya geldiğini hatırlatan Öztürkler, KKTC’nin tanınırlığı konusunda umut verici bir tabloyla karşılaştığını belirtti.

Türk dünyasında KKTC gerçeğini bilen, bu davaya sahip çıkan bir gençliğin yetiştiğini kaydeden Öztürkler, kendilerinin de bu oluşumun aktif bir parçası olduklarını söyledi.

Yaklaşan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, iki devletli çözüm modelinin sandıkta halk tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, “UBP Güzelyurt milletvekili ve bir UBP’li olarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a desteğim tamdır” şeklinde konuştu.

KKTC’nin haklı mücadelesinin uluslar arası arenada devam ettiğini belirten Öztürkler, “Biz özden gelen haklarımızdan, egemenliğimizden ve bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.