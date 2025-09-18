GABFEST kapsamında düzenlenecek etkinlikte, İkiye On Kala isimli grup sahne alacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Amcaoğlu açıklamasında “GABFEST coşkusunu belediyemizin hizmet sınırları içerisindeki her alanda vatandaşlarımıza yaşatmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Festival programına 1 Ekim’de “Kanlıköy Oktoberfest”in de eklendiğini belirten Amcaoğlu, İkiye On Kala grubunun sahne alacağı gecede, müzik, lezzet ve eğlencenin halkla buluşacağını kaydetti.