İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, Newcastle United'ı konuk etti.

Anfield Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Liverpool, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Liverpool'a 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla puanını 67 çıkaran lider Liverpool, Arsenal'ın Nottingham Forest ile berabere kalmasıyla puan farkını maç fazlasıyla 13'e yükseltti.

Newcastle United ise 44 puanda kaldı.

Zirve yarışındaki Arsenal'da ise kan kaybı sürüyor. Nottingham Forest ile deplasmanda golsüz berabere kalan "Topçular", üst üste iki maçta puan yitirerek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bu beraberlikle Arsenal puanını 54'e, Nottingham Forest ise 48'e yükseltti.