Kimliksizler Derneği, 9 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesindeki Beyaz Salon’da bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, saat 18.00'de başlayacak toplantıda, Dernek yetkililerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlık süreçleri ve son gelişmeler hakkında bilgiler vereceği kaydedildi.

Nüfus Dairesi Müdürü ile yapılan görüşmenin aktarılacağı ve vatandaşlık başvuru prosedürleri ile derneğin yayınladığı vatandaşlık başvuru kılavuzunun sunumla ele alınacağı ifade edilen açıklamada, hukuki süreçlerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davanın seyrinin de anlatılacağı belirtildi.

Soru-cevap bölümünün de olacağı toplantıya, tüm karma evlilik/birliktelik mağdurları ve ilgililerin davetli olduğu kaydedildi.



