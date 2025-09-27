Hükümetin bir bakanının, “çocuklar haç kolye takarak okula gidebilir mi?” sorusuna “hayır” cevabı verdiğini belirten Özkızan, “O gün hiçbir ‘din özgürlüğü savunucusu’ çıkıp da bunun ayrımcılık olduğunu söylemedi. Çünkü mesele inanç özgürlüğü değil, Siyasal İslam’a özel ayrıcalık yaratmaktır” dedi.

Konunun ısrarla “başörtüsü meselesi” olarak yansıtılmaya çalışıldığını söyleyen Özkızan, parti adına yaptığı açıklamada, meselenin çocuk hakları olduğunu belirtti. Özkızan, şöyle dedi: “Kıbrıs’ın kuzeyinde yetişkinlerin başörtüsü takıp takmaması hiçbir zaman bir sorun olmadı. Dünyada çocuk hakları karnesi en kötü olan anlayışlardan biri Siyasal İslamcılardır. Çocukların kafasına yıkılan okulları onarmaya tenezzül etmeyenler, elbette konuyu çocuk hakları zemininden uzaklaştırıp genel özgürlükler tartışmasına çekmek isteyeceklerdir. Buna izin vermeyelim.”

Bu tüzüğe karşı çıkanların toplumun her kesiminden insanlar olduğunu belirten Özkızan, “Bu dayatmaya karşı çıkan yüz binlerce Kıbrıslı Türk var. İçlerinde muhafazakâr da var liberal de, dindar da var ateist de, sağcı da var solcu da… Birbirinden çok farklı insanlar, çocuk hakları konusundaki ortak kaygıyla bir araya geliyor” dedi. Özkızan, tüzüğü destekleyenlerin ise çocuk haklarıyla ilgili tek kelime etmediklerini belirtti. Özkızan, “Disiplin Tüzüğü dayatması çocuk haklarına saldırıdır” dedi.