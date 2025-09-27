Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs adasının geleceğinin iki devletin işbirliğiyle şekilleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın iki halkının acilen iş birliği kültürü oluşturması gerekiyor. Yarım asrı aşkın süredir sürdürülen federasyon temelli müzakereler başarısız oldu, bu zemin artık tükenmiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, Genel Sekreter’in misafirperverliği ve Kıbrıs’ta güven ile iş birliği inşasına yönelik değerli çabaları için teşekkür ederek, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in üzerinde mutabık kalınan girişimler çerçevesindeki katkılarını ve bugünkü üçlü toplantıya hazırlık sürecindeki çalışmalarını da takdir ettiğini ifade etti.

Tatar, New York’a, çağın en kritik BM Genel Kurul oturumunun yapıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının Orta Doğu’da yaşanan olumsuz gelişmeleri, özellikle İsrail’in Filistin’de işlediği soykırımı büyük üzüntü ve endişeyle takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanıma yönünde aldığı kararı ve Orta Doğu’da iki devletli çözüm yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bir kez daha uluslararası topluma KKTC’nin resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

-“Federal temelli görüşmeler tükenmiştir”

Tatar, Mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmi görüşmede ve Temmuz ayında düzenlenen 5+BM formatındaki gayriresmi zirvede, iki tarafın yeni girişimlere yönelme ve iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Bugün yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle katılacağını belirten Tatar, gündeminde halen masada olan yeni geçiş kapıları gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak somut başlıkların bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımını teyit etmek üzere New York’ta bulunduğunu söyleyen Tatar, mesajının net olduğunu belirtti: “Kıbrıs’ın iki halkının acilen iş birliği kültürü oluşturması gerekiyor. Yarım asrı aşkın süredir sürdürülen federasyon temelli müzakereler başarısız oldu, bu zemin artık tükenmiştir.”

-“Gerçekler dikkate alınmalı”

1968’den bu yana yürütülen tüm süreçlerin, 2004 Annan Planı’nın ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinin aynı sonuçla, yani Rum tarafının reddiyle sonuçlandığını hatırlatan Tatar, “Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde güç ve refah paylaşma iradesine sahip değildir” dedi.

Tatar, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, verilen sözlerin yerine getirilmesini, izolasyonun kaldırılmasını, doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar ve doğrudan temasların önünün açılmasını talep etti.

Tatar “Kıbrıs adasında iki halk ve iki devlet vardır, her biri kendi demokratik kurumları, kimliği ve hedefleriyle yaşamaktadır. Kalıcı çözüm ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.

-“İşbirliği zorunluluktur”

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle ticaret, sağlık, çevre gibi alanlarında iş birliğinin artık ortak öncelik olması gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi küresel sınamaların işbirliğini mecburi kıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak eşitlik, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde yapıcı düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.