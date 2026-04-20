KKTC Hentbol Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve spor camiasının sevilen isimlerinden Özgün Atakan anısına gerçekleştirilen U14 Hentbol Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor.

Genç hentbolcuların gelişiminde büyük pay sahibi olan lig, bu yıl da kıran kırana mücadelelere ve centilmence geçecek maçlara ev sahipliği yapacak.

PARKEDE BÜYÜK REKABET

Geleceğin yıldız adaylarının boy göstereceği ligde, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde adanın köklü kulüpleri kupa için ter dökecek. Katılan takımlar ve rekabetin haritası ise şöyle:

Kızlar Kategorisinde Şampiyonluk Yarışı:

• UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

• DİGEM

• Ozanköy

• Esentepe

Erkekler Kategorisinde Mücadele Edecek Ekipler:

• UKÜ (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

• Yükseliş

• Potent

• Ada Spor