Lefkoşa Atatürk Spor Salonu (ASS), hentbol tarihinin unutulmaz finallerinden birine sahne oldu. Hem kadınlar hem de erkeklerde büyük bir çekişmenin yaşandığı Federasyon Kupası finallerinde, gecenin sonunda her iki kupayı da müzesine götüren taraf Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.

KADINLARDA LAMİA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Gecenin açılış maçında UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. İlk 10 dakikada her iki takımın da savunma disiplini ön plandaydı. Karşılıklı gollerle geçilen ilk yarıyı UKÜ, 11-10’luk dar bir farkla önde kapattı.

İkinci devrede ise sahneye UKÜ kalecisi Lamia Borçak çıktı. Yaptığı muhteşem kurtarışlarla kalesine adeta duvar ören Lamia, maçın kırılma noktasına imza attı. Hücum hattında Mercan Atay 11 golle takımını sırtlarken, DİGEM cephesinde Lütfiye ve Zeynep’in çabaları farkı kapatmaya yetmedi. Oyun disiplininden taviz vermeyen UKÜ, sahadan 30-19 galip ayrılarak kadınlarda kupa şampiyonluğunu ilan etti.

ERKEKLERDE UZATMA DÜELLOSU: 46-41

Erkekler finali ise kelimenin tam anlamıyla bir sinir harbi şeklinde geçti. Maça fırtına gibi başlayan Esentepe, etkili hücumlarıyla ilk yarıyı 19-16 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan UKÜ, skoru eşitlemeyi başardı.

Esentepe'de Şükrü (17 gol) ve Osman (11 gol) durdurulamaz bir performans sergilerken, UKÜ'de Birol Ay 11 golle kritik anlarda sorumluluk aldı. Normal süresi 37-37 berabere biten maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde fiziksel üstünlüğünü koruyan UKÜ, maçı 46-41 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

KUPA BAŞKANLARIN ELİNDEN GELDİ

Maçların ardından düzenlenen görkemli ödül töreninde şampiyonlara ve başarılı sporculara ödüllerini Hentbol Federasyon Başkanı Ediz Arıkan ve Federasyonun eski başkanı Ozan Beysan takdim etti.

Gecenin En İyileri:

En İyi Kadın Oyuncu: Lamia Borçak (UKÜ)

En İyi Erkek Oyuncu: Birol Ay (UKÜ)