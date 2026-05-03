Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği(KTSYD), basın ve ifade özgürlüğünün sadece mesleki hak olmadığı, toplumun haber alma özgürlüğünün de bir parçası olduğunu belirtti.

Dernek'ten, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle yayımlanan mesajda, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğu belirtildi.

Basın özgürlüğünün halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşabilmesinin en önemli güvencelerinden biri olduğu kaydedilen mesajda, özgür basının yalnızca gazetecilerin mesleki hakkı değil, toplumun haber alma özgürlüğünün de ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Mesajda, "Demokratik bir toplumun sağlıklı şekilde varlığını sürdürebilmesi, ancak farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, eleştirenlerin baskı altına alınmadığı ve gazetecilerin görevlerini herhangi bir korku, tehdit ya da sansür olmaksızın yerine getirebildiği bir ortamla mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

Yazar, gazeteci veya medya çalışanlarının düşüncelerini ifade ettiği, kamuoyunu bilgilendirdiği veya eleştirel bakış açılarını paylaştıkları için tehdit edilmelerinin, baskıya uğramalarının ya da hedef gösterilmelerinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. "Basına yönelik her türlü yıldırma girişimi, yalnızca bireylere değil, toplumun demokratik yapısına ve ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin, özgür, bağımsız ve etik değerlere bağlı basının korunmasının, güçlendirilmesinin ve gazetecilerin güven içinde görev yapabilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna inandığı ifade edilirken, basın özgürlüğü uğruna emek veren, kamu yararını gözeten tüm basın emekçilerinin de yanında olduğu kaydedildi. Mesajda, düşünce ve ifade özgürlüğünün evrensel değerler çerçevesinde korunması çağrısı yapıldı.