Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, toprağa emek veren, üretimiyle hayatı sürdüren çiftçilerin ülkenin gıda güvencesinin, ekonomik direncinin ve kırsal yaşamının en sağlam dayanağı olduğunu belirtti.



Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 83. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Çavuş, Birliğin yıllar içinde sadece bir meslek örgütü değil; üreticinin sesi, dayanışmanın adresi ve tarımın gelişiminde öncü bir yapı haline geldiğini vurguladı.

Bugün gelinen noktada, Birliğin ortaya koyduğu kararlılık ve mücadelenin, tarım sektörünün geleceğine yön verdiğini kaydeden Çavuş, günümüz dünyasında artan iklim baskıları, üretim maliyetleri ve küresel belirsizlikler karşısında tarımın öneminin her geçen gün daha da arttığını, bu süreçte tarım emekçilerinin gösterdiği azim ve kararlılığın, her türlü takdirin üzerinde olduğunu ekledi.



Çavuş, mesajında “Tarım sadece üretim değil; sabır, bilgi, alın teri ve sürdürülebilir bir gelecek demektir. Bu bilinçle hareket eden tüm üreticilerimizin yanında olmaya, tarım sektörünü daha güçlü yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz…Birliğimizin nice yıllar boyunca üretmeye, büyümeye ve yol göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda emeği geçenleri saygıyla anan Çavuş, bu yapının güçlenmesine katkı sağlayan tüm çiftçilere ve yöneticilere teşekkür etti.