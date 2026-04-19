Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İhtiyat Sandığıyla ilgili “bugün tartışılması gerekenin faiz oranının yüzde 40’dan 37’ye düşürülmesi değil; 15 yıldır yatırım yapan bir çalışanın neden 3 maaşlık birikimi bulunduğu olduğunu” belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener yazılı açıklamasında, “Neden bu sistem çalışanlara vaat edildiği gibi bir güvence üretmemiştir? Neden yıllar boyunca yapılan kesintiler, emeklilikte bir hakka değil, küçülmüş bir bakiyeye dönüşmüştür?” sorularını sordu ve bunların ele alınması gerektiğini kaydetti.

Gelener, aynı işi yapan kamu çalışanlarının 2008 sonrası farklı emeklilik rejimlerine bölünmesinin, bugün açık bir eşitsizlik ve ciddi bir hak kaybı yarattığını da savundu.

İhtiyat Sandığı sisteminin enflasyon, kur kaybı ve kötü yönetim nedeniyle çalışanların birikimlerini koruyamadığını ileri süren Gelener, “15 yıl katkı yapan bir çalışanın yalnızca yaklaşık 3 maaşlık birikime ulaşabilmesi ve faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 37’ye düşürülmesinin gündeme gelmesi, sistemin vaat ettiği güvenceyi üretmediğini ve emeğin değersizleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“Eşit işe eşit emeklilik” ilkesi doğrultusunda bu yapının adaletsiz olduğunu savunan ve değiştirilmesinin artık teknik bir tercih değil; doğrudan bir sosyal adalet ve kamusal sorumluluk meselesi olduğunu kaydeden Gelener, “bu hak kaybına” karşı mücadelelerinin süreceğini ifade etti.