11 yaşından beri Tip1 diyabet olan Diyetisyen Gizem Oymacı, insülin alabilmesi için doktor raporunun yazıldığını ancak söz konusu raporun sisteme girmemesinden dolayı 3 gün boyunca tüm çabalarına rağmen sonuç alamadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Oymacı, yetkililere bir takım sorular yöneltti.

Oymacı'nın açıklaması şöyle:

“Tam 3 gündür hastanede geceleri yapmam gereken insülinin kurulunu alabilmek için uğraşırım. 3 gündür işimden ödün verip saatlerimi oradan oraya koşuşturarak yerim. Sonuç? SIFIR.

Yaşayan var mı bilmem ama dün (önceki gün) hastanenin ilaç kurullarıyla ilgili sistemi değişmiş. Ben de tam o güne denk gelmişim. Diyabet merkezindeki doktorlar insülinimi alabilmem için gereken raporu yazdılar ama sisteme girilmediği için ilaç kurulu işleme alamadı. Bugün (dün) gittiğimde sisteme hala girilemediği için raporum yine işleme alınmadı. Özelde bakıldığım doktorun yazacağı raporun ilaç kurulundan kabul göreceği söylendi ve sonuç olarak bugün de işim yapılamadı.

Burada konu sadece diyabetliler ve onların kullandığı ilaçlar değil fakat tip 1 diyabetli bir bireyin insülin yapmadan hayatta kalamayacağı herkes tarafından biliniyordur bence. Yedek insülinim olmasa ben şimdi ne yapacaktım? Üç gündür hastanede koştuğum için iptal ettiğim randevuların bedelini kim ödeyecek? Diyabet “HİÇ GEÇMEYEN BİR HASTALIK” olduğu halde benim insülin/sensör kurulum neden 1 senelik çıkıyor? Sağlık bakanlığı bu konu ve sorunları aktarabilmek adına neden randevu vermiyor?

Diyabet benim hayatımı yeterince zorlaştırırken bir de bana bakıp haklarımı koruması gereken devletimin zorluklarıyla mı uğraşmam lazım?

Sorularıma kim yanıt verebilir?"