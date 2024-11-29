Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Taciz ve Telefonda Tacizlik” suçlarından tutuklanan Sefa Yıldız dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 18-22.11.2024 tarihleri ile 08.30-02.00 saatleri arasında kullanımındaki hattını gizleyerek Girne'de sakin isminin baş harfleri K.K. adlı kadının kullanımında bulundurduğu hattını defalarca arayarak, hitaben cinsel bir davranışla "şuan tanganın üzerine bastırıyorum, senin dudaklarını ısırmaya başladım, bacaklarını ayırdım, üzerinde sütyen yok" ve benzeri sözler söyleyerek cinsel tacizlik suçunu işlediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak KKTCELL ve KKTC Vodafone şirketlerinden telefon dökümleri temin edilerek zanlının ismine ulaşıldığını ve Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise şikayetçi kadını tanımadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.