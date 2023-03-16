Zehirli kömüre dur denilmeli!

Tarım Bakanlığı’nın girişimleriyle ülkeye “petrokok” (petrol atığı) diye bilinen ve kanserojen madde içeren son sınıf kömür ithaline izin verilmek istenmesi büyük tepki çekti

Tarım Bakanlığı’nın girişimleriyle bazı fabrikalarda kullanılmak üzere, ülkeye “petrokok” (petrol atığı) diye bilinen ve kanserojen içeren son sınıf kömür ithaline izin verilmek istendiği ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı’ndan konuyla ilgili sunulan gerekçede Süt İmalatçıları Birliği tarafından süt ürünleri üretim tesislerinde yakıt olarak kömür veya katı atık kullanılmasına yönelik talebin değerlendirildiği belirtildi.

Tarım Bakanlığı’nın insan sağlığını yok sayan bu tehlikeli girişimi, çevrecileri ayağa kaldırdı.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, ülkeye ithal izni verilmek istenen petrokokun, büyük kirlilik yaratan petrol atığı olduğunu açıkladı.

HALKIN SESİ’ne konuşan Doğan Sahir, petrokokun, petrol içindeki maddelerin alındıktan sonra kalan pislik olduğunu ve bu maddenin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Sahir, kimyasalla gazdan oluşan petrokokun havada dolaşırken sağlığı etkilediğini, tüm canlılara zehir saçtığını, doğal canlıları öldürüp zarar verdiğini, denize de akarak deniz yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sahir, “Bu maddeler havaya karıştıktan sonra sulara karışıp sülfürik asit oluşmasına neden olmaktadır. Bu asitler kanser hastalığı olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır” dedi.

Sahir, petrokok kömürünün dünyadaki en kalitesiz yakıt olduğunu ve tamamen kansere yol açtığını, kişilerin petrokok kömürüyle temas etmeleri durumunda dahi bu tehlikeye maruz kalabildiklerini kaydetti.

Petrokok kömürü kullanımının dünyada yasak olduğunun da altını çizen Sahir, "Bu petrokok kullanıldığı zaman, içerisindeki kükürt oranı linyitten daha yüksektir ve tamamen kansere neden olur. Dünyada yasaktır. Bunlarla temas edilmesi, solunması zararlıdır. Yakıldığı zaman da karbondioksit ve kükürt gibi zehirli gazların dağılımını sağlar. Dünyadaki bilinen en kalitesiz yakıt" şeklinde konuştu.

Söz konusu maddenin geçmiş yıllarda büyük ölümlere neden olduğunu ve ardından dünyada yasaklandığını söyleyen Sahir, bu petrol atığının “ucuz yakıt” adı altında farkında olmayan geri kalmış ülkelere satılmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu yakıtların dengesiz ısır verdiği için sistemi de dengesiz etkilediğine dikkat çeken Sahir, “Söz konusu maddenin ithaline izin verilmesi infial olur” dedi.

Doğan Sahir geçmişte petrokokun ülkeye ithal edilme girişimi olduğunu ve daha sonra yasaklandığını söyledi.

Sahir “Ne yazık ki çeşitli nedenlerle, hem ekonomik olduğu için, çevre unsuru göz ardı edilerek, gerek kükürt içeriği yüksek gerekse petrolün en son artık ürünü konusunda çeşitli firmalar çeşitli zamanlarda girişimler yaptılar. Takipçisi olarak bu tür ürünlerin ülkeye sokulmaması çok önemlidir” dedi.

Sahir, söz konusu ürünlerin denetiminin ve de görevli kişiler tarafından saptanmasının zor olduğunu da vurguladı. Bu konuda yetkililerin denetim yapılacağına dair söz verdiğini belirten Sahir, ülkede denetim konusunda sınıfta kalındığını ve denetim yapılacağına inanmadıklarını dile getirdi.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, söz konusu maddenin ülkeye getirilmesine yönelik izin verilmesi karşısında yargıya başvuracaklarını bildirdi.

