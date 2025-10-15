Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt’ta düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’nda baba – oğul Karlık şampiyon oldular. Güzelyurt Taekwondo bölge antrenörü Kader Karlık ve oğlu Arda Karlık, Uluslararası Taekwondo Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşadılar. Kader Karlık, aile olarak elde ettikleri şampiyonlukla ilgili olarak “Gençlerimizi en iyi şekilde eğiterek Dünya çapında uluslararası arenada sağlıklı ve disiplinli bir şekilde mücadele etmelerini sağladık. Güzelyurt bölgesi genelde ise ülkemizi en iyi tanıtmayı ve duyurmayı başardık. Bölgemizdeki gençleri bir nebze de olsun kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. Sağlıklı bir gençlik için, gençleri spora yönlendirelim.” açıklamasını yaptı.