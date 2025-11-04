Mağusa’da epilepsi hastası 9 yaşındaki Nijerya uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti.

HALKIN SESİ’ne ulaşan Mağusa sakini bir vatandaşımız, beraber çalıştıkları bir Nijeryalı’nın kızının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini söyleyerek çocuğun ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

İddialara göre epilepsi hastası olan Nijerya uyruklu çocuk, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle dün önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Çocuk Lefkoşa’ya gittiğinde konuşuyor ve her şey yolundaydı. Ancak çocuk, ilaçlı tomografiye alındıktan sonra kendine gelemedi. Tomografiden çıktıktan sonra odaya alınan çocuğun kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun bir hastalığı olduğunu ancak ölümcül bir durumunun olmadığını iddia eden vatandaşımız “Bu çocuk neden öldü? Verilen ilaç çok fazla mıydı? Yoksa ilaca bir alerjisi mi vardı ve bu nedenle mi öldü?” diye sorgulayarak yetkilileri göreve davet etti.