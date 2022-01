Sizin Dünyanız: Ziba Tosun

Hazırlayan: Erçin SELASİY

Neşeli, yardımsever, kendimle olan üzüntülerimi içimde saklayan, bazı konularda tuttuğunu koparan, insanları mutlu etmeyi seven vs… vs...Hayalim olan Konfeksiyon Mağazası açmak.Sahibi ve yöneticisi olduğum Emek Market’in işleri ve şuan tatlı kız kardeşim dediğim kişinin tatlı düğün hazırlıkları yoğun gündem meşguliyetindeyim yani : )Haksızlık, Bencilik, Menfaatcilik vs… vs…Şimdi aklımda olan planların 4–5 sene önce olmasını çok isterdim. Birde babamla birlikte daha fazla zaman geçirmeyi.Ailem, dostlarım ve babamın bana bıraktığı en güzel hediye Klasik Minim.Babamı kaybettiğim o an.Son dönemlerde kitap okumuyorum ama dolabımda şuan bulunan Dua kitapları var.Müzik olmazsa olmazlarımdan hayatımda o yüzden şuan 1 tane söylersem diğer sevdiğim müziklere haksızlık yaparım. O yüzden kulağıma hoş gelen kendimi iyi hissettiren bazen beni anlatan her müzik en çok sevdiğim müzik oluyor.Aşk 101(sezon 2).Çok beğendiğim her iki defasında sipariş verip kalmayan ayakkabıları en sonunda aldım : )Bu ara gereksiz kıyafetim yok hepsi çok beğendiğim severek aldığım kıyafetler. Bu soruyu cevaplarken biraz gülümsedim arkadaşımın son zamanlarda benim dolap sevdalısı olması aklıma geldi : )Sahip olduğum ailem ve yanımdaki dostlarım benim hayatımdaki en güzel hediyeler.Bazı konulardaki dengesizliklerim.Yardımseverliğim.Zor günleri atlatıp iyi günde gelen Akrabalar ve arkadaşlar.Annem, abilerim, Feroş Yengem,1 de 3 değerli dostum kardeşlerim.Karidesli Makarna.Saf temiz savaşların kötülüklerin olmadığı bir hayat.Babama olan Aşkım birde babadan ve abimden gelen araba aşkı diyebilirim.Atatürk.Sao Paulo.Konfeksiyon MağazacılıkSevdikleriniz kıymetini iyi bilin gecen zamanın yaşanan her anın geri gelmeyeceğini bilerek dolu dolu her anınızı değerini bilerek yaşayın ve hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmayın her zaman umut vardır.En önemlisi Allahınıza her zaman şükredin kendinize güvenin sağlıkla sevgiyle kalın...