Sizin Dünyanız: Ziba Tosun

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Neşeli, yardımsever, kendimle olan üzüntülerimi içimde saklayan, bazı konularda tuttuğunu koparan, insanları mutlu etmeyi seven vs… vs...
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hayalim olan Konfeksiyon Mağazası açmak.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sahibi ve yöneticisi olduğum Emek Market’in işleri ve şuan tatlı kız kardeşim dediğim kişinin tatlı düğün hazırlıkları yoğun gündem meşguliyetindeyim yani : )
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık, Bencilik, Menfaatcilik vs… vs…
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Şimdi aklımda olan planların 4–5 sene önce olmasını çok isterdim. Birde babamla birlikte daha fazla zaman geçirmeyi.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Ailem, dostlarım ve babamın bana bıraktığı en güzel hediye Klasik Minim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Babamı kaybettiğim o an.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Son dönemlerde kitap okumuyorum ama dolabımda şuan bulunan Dua kitapları var.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Müzik olmazsa olmazlarımdan hayatımda o yüzden şuan 1 tane söylersem diğer sevdiğim müziklere haksızlık yaparım. O yüzden kulağıma hoş gelen kendimi iyi hissettiren bazen beni anlatan her müzik en çok sevdiğim müzik oluyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Aşk 101(sezon 2).
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çok beğendiğim her iki defasında sipariş verip kalmayan ayakkabıları en sonunda aldım : )
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bu ara gereksiz kıyafetim yok hepsi çok beğendiğim severek aldığım kıyafetler. Bu soruyu cevaplarken biraz gülümsedim arkadaşımın son zamanlarda benim dolap sevdalısı olması aklıma geldi : )
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Sahip olduğum ailem ve yanımdaki dostlarım benim hayatımdaki en güzel hediyeler.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bazı konulardaki dengesizliklerim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yardımseverliğim.
OLMASA DA OLUR...
Zor günleri atlatıp iyi günde gelen Akrabalar ve arkadaşlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Annem, abilerim, Feroş Yengem,1 de 3 değerli dostum kardeşlerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Karidesli Makarna.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Saf temiz savaşların kötülüklerin olmadığı bir hayat.
AŞK BENİM İÇİN...
Babama olan Aşkım birde babadan ve abimden gelen araba aşkı diyebilirim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Sao Paulo.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Konfeksiyon Mağazacılık
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Sevdikleriniz kıymetini iyi bilin gecen zamanın yaşanan her anın geri gelmeyeceğini bilerek dolu dolu her anınızı değerini bilerek yaşayın ve hiç bir zaman umutsuzluğa kapılmayın her zaman umut vardır.
En önemlisi Allahınıza her zaman şükredin kendinize güvenin sağlıkla sevgiyle kalın...