Sizin Dünyanız: Rabia Özcömert

Bugünkü konuğum kocaman kalbi, merhameti, vijdanı, cömertçe ve sınırsızca dağıttığı sevgisiyle bir iyilik gönüllüsü... Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Rabia Özcömert...

Anne.Öğretim Üyesi.Çocuk ve yaşlı hakları.Şiddet ve haksızlık.Anaannem ölmeden görmeye yetişemem.Çocuğun olmaz raporundan sonra hamile kalmak.Oğlumun vefatı.Nutuk.TürküAnimasyon PandaLimon fidanıBir sürü :).Dua.Ani karar vermek ve hızlı güvenmek.Merhamet.İyi gün dostları.Evlatlarım ailem.Taze Fasulye.Savaş olmayan adil sistemli bir dünya.Eşim Uğur’um.Atatürk.Afrika.Sosyal hakları elde etmek için reform.Dünyada düşmanım bile olsa mutlu olsun.