Sizin Dünyanız: Rabia Özcömert

Bugünkü konuğum kocaman kalbi, merhameti, vijdanı, cömertçe ve sınırsızca dağıttığı sevgisiyle bir iyilik gönüllüsü... Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Rabia Özcömert...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Anne.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretim Üyesi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Çocuk ve yaşlı hakları.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Şiddet ve haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Anaannem ölmeden görmeye yetişemem.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuğun olmaz raporundan sonra hamile kalmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun vefatı.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Nutuk.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türkü
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Animasyon Panda
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Limon fidanı
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Bir sürü :).
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Dua.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Ani karar vermek ve hızlı güvenmek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Merhamet.
OLMASA DA OLUR...
İyi gün dostları.
OLMAZSA OLMAZ...
Evlatlarım ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Taze Fasulye.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaş olmayan adil sistemli bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Eşim Uğur’um.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sosyal hakları elde etmek için reform.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünyada düşmanım bile olsa mutlu olsun.