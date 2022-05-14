Sizin Dünyanız: Özlem Çakmak

Bugünkü konuğum insanlara olan sevgisini, öğrenme aşkına katan onu da 20 yıllık tecrübesiyle birleştiren başarılı bir eğitimci... Kadınların vazgeçilmezi güzellik uzmanlarını eğiten, dolaylı da olsa ülkedeki birçok kadının kendine olan güvenine dokunan Öğretmen Özlem Çakmak...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Doğruluk ve insan sevgisi çok olan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
20 yıl boyunca güzellik uzmanı olarak kendi salonumda çalıştım. Sonrasında üniversiteye gittim bitirdikten sonra da öğretmen olarak çalışmaya başladım. İş tecrübemle birlikte 2013 den bu yana birçok öğrenci usta yetiştirdim.
Bu sektörde sırasıyla çırak, kalfa, usta, usta öğretici ve meslek yüksekokulu sıralaması var bende sadece güzellik uzmanı kısmında kalmak istemediğim için bu eğitim sürecini tamamladım.
Bu geldiğim nokta benim için çok daha önemli.
Şu anda aldığım eğitimle 20 yıllık iş tecrübemi birleştirerek eğitimciliğe devam ediyorum.
Yani şu an yapmak istediğim mesleği yapıyorum. Hayatlara dokunan bir ÖĞRETMEN…
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Mesleğim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yükseköğrenimimi zamanında yapamamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yükseköğrenimi tamamladığım zaman.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir – Hakan Mengüç
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Anadolu Rock.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Eltilerin Savaşı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kemer.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Beni düşünerek alınmış herşey.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İnsanlara olan kayıtsız güven.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsan sevgisi.
OLMASA DA OLUR...
Pırlanta.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tüm yemekleri iyi yaptığımı söylerler.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Barış, huzur, sevgi, sağlık dolu temiz bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Saygı ve sevgi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
ATATÜRK.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsanların birbirlerinin kuyularını kazmadığı, kadınların ve çocukların zarar görmediği, mutlu, huzurlu, sağlıklı, güven dolu, azmin ve başarının kıskanılmayıp takdir gördüğü, barış ve kardeşliğin daim olduğu bir dünya olsun istiyorum.