Sizin Dünyanız: Özlem Çakmak

Bugünkü konuğum insanlara olan sevgisini, öğrenme aşkına katan onu da 20 yıllık tecrübesiyle birleştiren başarılı bir eğitimci... Kadınların vazgeçilmezi güzellik uzmanlarını eğiten, dolaylı da olsa ülkedeki birçok kadının kendine olan güvenine dokunan Öğretmen Özlem Çakmak...

Doğruluk ve insan sevgisi çok olan.20 yıl boyunca güzellik uzmanı olarak kendi salonumda çalıştım. Sonrasında üniversiteye gittim bitirdikten sonra da öğretmen olarak çalışmaya başladım. İş tecrübemle birlikte 2013 den bu yana birçok öğrenci usta yetiştirdim.Bu sektörde sırasıyla çırak, kalfa, usta, usta öğretici ve meslek yüksekokulu sıralaması var bende sadece güzellik uzmanı kısmında kalmak istemediğim için bu eğitim sürecini tamamladım.Bu geldiğim nokta benim için çok daha önemli.Şu anda aldığım eğitimle 20 yıllık iş tecrübemi birleştirerek eğitimciliğe devam ediyorum.Yani şu an yapmak istediğim mesleği yapıyorum. Hayatlara dokunan bir ÖĞRETMEN…Mesleğim.Haksızlık.Yükseköğrenimimi zamanında yapamamak.Çocuklarım.Yükseköğrenimi tamamladığım zaman.Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir – Hakan MengüçAnadolu Rock.Eltilerin Savaşı.Ayakkabı.Kemer.Beni düşünerek alınmış herşey.İnsanlara olan kayıtsız güven.İnsan sevgisi.Pırlanta.Sağlık.Tüm yemekleri iyi yaptığımı söylerler.Barış, huzur, sevgi, sağlık dolu temiz bir dünya.Saygı ve sevgi.ATATÜRK.İtalya.Dünya turu.İnsanların birbirlerinin kuyularını kazmadığı, kadınların ve çocukların zarar görmediği, mutlu, huzurlu, sağlıklı, güven dolu, azmin ve başarının kıskanılmayıp takdir gördüğü, barış ve kardeşliğin daim olduğu bir dünya olsun istiyorum.