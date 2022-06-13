Sizin Dünyanız: Nilay Şimşekoğlu

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Siyah ve beyazı da olan bir gökkuşağı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretmen olmak istemiştim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem, dostlarım ve işim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Seçme şansım varken farklı bir meslek alanında eğitim almak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Sahip olduğum her şey.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yogaya başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kayıp Tanrılar Ülkesi – Ahmet Ümit.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ritmi olan her şey.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Savaşın Gölgeleri – Netflix.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Elbise.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yağmurluk.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hayvan figürlü biblolar ve kitap olabilir.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Karşımdakini üzebilmek pahasına kendimce doğru olanı söylemek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hayata pozitif bakmak.
OLMASA DA OLUR...
Bizi diyalogdan uzaklaştıran, çoğu zaman bilgi kirliliği anlamına gelen Tiktok, İnstagram gibi sosyal medya siteleri olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Kedilerim kitaplar ve dostlarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Girit musakkası ve şekerpare.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukların ve hayvanların ölmediği ve herkesin eşit haklara sahip olarak yaşanası bir dünya! Evet oldukça ütopik.
AŞK BENİM İÇİN...
Ruhunun ait olduğu şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmak isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bungee Jumping.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyin.
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