Sizin Dünyanız: Nilay Şimşekoğlu

Bugünkü konuğum kendine özgü rengarenk kişiliğiyle, özgür kahkahalarıyla, kendi doğrularını ne pahasına olursa olsun cesaretle savunmasıyla, pozitif ve enerjisi hiç bitmeyen bir dost... Dermokozmetik Satış Pazarlama Uzmanı Nilay Şimşekoğlu...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Siyah ve beyazı da olan bir gökkuşağı.Öğretmen olmak istemiştim.Ailem, dostlarım ve işim.Haksızlık.Seçme şansım varken farklı bir meslek alanında eğitim almak.Sahip olduğum her şey.Yogaya başlamak.Kayıp Tanrılar Ülkesi – Ahmet Ümit.Ritmi olan her şey.Savaşın Gölgeleri – Netflix.Elbise.Yağmurluk.Hayvan figürlü biblolar ve kitap olabilir.Karşımdakini üzebilmek pahasına kendimce doğru olanı söylemek.Hayata pozitif bakmak.Bizi diyalogdan uzaklaştıran, çoğu zaman bilgi kirliliği anlamına gelen Tiktok, İnstagram gibi sosyal medya siteleri olmasa da olur.Kedilerim kitaplar ve dostlarım.Girit musakkası ve şekerpare.Çocukların ve hayvanların ölmediği ve herkesin eşit haklara sahip olarak yaşanası bir dünya! Evet oldukça ütopik.Ruhunun ait olduğu şey.Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmak isterdim.Küba.Bungee Jumping.Tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyin.