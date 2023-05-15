Sizin Dünyanız : Mukkader Eminhan Kırok

SİZİN DÜNYANIZ
Hazırlayan : Fatoş Kızılyürek
Mukkader Eminhan Kırok
MEK GROUP DİREKTÖRÜ
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hümanist
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Sanırım Medya ile ilgili bir alanla ilgilenirdim ..
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocuk ile ilgili herhangi bir şey
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Çocuk istismarı
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Soruya cevap bulamadım ☺️
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızım
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
İşim
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Simyacı
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Klasik müzik dinlemeyi çok seviyorum ..
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Murder mystery
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Mum
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Kullanamadığım halde çok sevdiğimden bir gün muhakkak takarım diye sakladığım şapkam ☺️
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Canlı çiçekler haricinde her şeyi seviyorum ..
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
İyi niyetim
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Kafama hiçbir şey takmayışım !
OLMASA DA OLUR…
TV
OLMAZSA OLMAZ…
Müzik
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
spaghetti bolognese
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Doğal afetlerin, kötülüklerin ve düşmanlıkların olmadığı bir dünya
AŞK BENİM İÇİN…
Huzur demek ..
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Diana
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya turuna çıkmak
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Dünyamızın daha güzel olacağı, son yaşadığımız hepimizi çok üzen deprem felaketlerinin, kötü doğa olaylarının bir daha yaşanmayacağı mutlu huzurlu bir dünya diliyorum. ..
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.