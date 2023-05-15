banner913
banner932
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
4 0
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
9 0
 
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
9 0
Son gülen Düzkaya oldu
Son gülen Düzkaya oldu
28 0
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
12 0
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
10 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
banner915

Sizin Dünyanız : Mukkader Eminhan Kırok

banner476

Dünyamızın daha güzel olacağı, son yaşadığımız hepimizi çok üzen deprem felaketlerinin, kötü doğa olaylarının bir daha yaşanmayacağı mutlu huzurlu bir dünya diliyorum. ..

banner825
Sizin Dünyanız : Mukkader Eminhan Kırok
banner931
SİZİN DÜNYANIZ
Hazırlayan : Fatoş Kızılyürek
Mukkader Eminhan Kırok
MEK GROUP DİREKTÖRÜ
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Hümanist

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Sanırım Medya  ile ilgili bir  alanla ilgilenirdim ..

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Çocuk ile ilgili herhangi bir şey

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Çocuk istismarı

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Soruya cevap bulamadım ☺️

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızım

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
İşim

BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Simyacı

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Klasik müzik dinlemeyi çok seviyorum ..

EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Murder mystery

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Mum

DOLABIMDAKİ EN  GEREKSİZ ŞEY…
Kullanamadığım halde çok sevdiğimden bir gün muhakkak takarım diye sakladığım şapkam ☺️

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Canlı çiçekler haricinde her şeyi seviyorum ..

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
İyi niyetim

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Kafama hiçbir şey takmayışım !

OLMASA DA OLUR…
TV

OLMAZSA OLMAZ…
Müzik

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
spaghetti bolognese

HAYALİMDEKİ DÜNYA…
 Doğal afetlerin, kötülüklerin  ve düşmanlıkların olmadığı bir dünya
 
AŞK BENİM İÇİN…
Huzur demek ..

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Diana

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Dünya turuna çıkmak

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Dünyamızın daha güzel olacağı, son yaşadığımız hepimizi çok üzen deprem felaketlerinin, kötü doğa olaylarının bir daha yaşanmayacağı mutlu huzurlu bir dünya diliyorum. ..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.