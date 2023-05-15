Sizin Dünyanız : Mukkader Eminhan Kırok

Dünyamızın daha güzel olacağı, son yaşadığımız hepimizi çok üzen deprem felaketlerinin, kötü doğa olaylarının bir daha yaşanmayacağı mutlu huzurlu bir dünya diliyorum. ..

HümanistSanırım Medya ile ilgili bir alanla ilgilenirdim ..Çocuk ile ilgili herhangi bir şeyÇocuk istismarıSoruya cevap bulamadım ☺️KızımİşimSimyacıKlasik müzik dinlemeyi çok seviyorum ..Murder mysteryMumKullanamadığım halde çok sevdiğimden bir gün muhakkak takarım diye sakladığım şapkam ☺️Canlı çiçekler haricinde her şeyi seviyorum ..İyi niyetimKafama hiçbir şey takmayışım !TVMüzikspaghetti bologneseDoğal afetlerin, kötülüklerin ve düşmanlıkların olmadığı bir dünyaHuzur demek ..DianaDünya turuna çıkmakDünyamızın daha güzel olacağı, son yaşadığımız hepimizi çok üzen deprem felaketlerinin, kötü doğa olaylarının bir daha yaşanmayacağı mutlu huzurlu bir dünya diliyorum. ..