Sizin Dünyanız: Mehmet Gökyiğit

Bugünkü konuğum kahkahasıyla, yaşam tarzıyla, dünya görüşüyle özgür bir ruh... Hayatı en büyük dostu olan fotoğraf makinesinin kadrajından yakalayan, yaptığı işe aşık başarılı bir Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Fotoğraf bağımlısı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Dünyaca ünlü bir derginin veya TV kanalının fotoğrafçısı olarak dünyayı gezerdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Fotoğraf çekmek, düzenlemek, paylaşmak, araştırmak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa uğramak.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Bazı insanlara hak etmedikleri değeri vermek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Beklediğim bir olayın olumlu sonuçlanması.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
2009 yılında Türksoy 5. fotoğrafçılar buluşmasına katılmış olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yazar ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız’ın “Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı: söyleşiler, teknikler, düşünceler ve çalışmalar” isimli kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Reggae
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
No Time To Die (James Bond serisinin 25. filmi)
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kış şartlarında fotoğraf çekerken ıslanmamak için su geçirmez mont .
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz şeylere dolabımda yer vermemeye çalışırım : ).
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Fotoğraf kamerası ile ilgili herhangi bir aksesuar
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İnsanlara fazla güvenmek.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Boğa burcu erkeğinin tüm özellikleri güzeldir.
OLMASA DA OLUR...
Egosu yüksek insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Reklam gibi olacak ama Pentax fotoğraf makinem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Emekliliğimde mutfağa girme şansım olacak inşallah : ).
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların olmadığı, insanların uyum içinde yaşadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Hissedilebilecek en güzel duygu.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
James Nachtwey.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Kingston – Jamaica.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Farklı rotalarla dünyayı keşfetmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayallerinizin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyin.