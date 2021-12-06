Sizin Dünyanız: Mehmet Gökyiğit

Bugünkü konuğum kahkahasıyla, yaşam tarzıyla, dünya görüşüyle özgür bir ruh... Hayatı en büyük dostu olan fotoğraf makinesinin kadrajından yakalayan, yaptığı işe aşık başarılı bir Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit...

Fotoğraf bağımlısı.Dünyaca ünlü bir derginin veya TV kanalının fotoğrafçısı olarak dünyayı gezerdim.Fotoğraf çekmek, düzenlemek, paylaşmak, araştırmak.Haksızlığa uğramak.Bazı insanlara hak etmedikleri değeri vermek.Beklediğim bir olayın olumlu sonuçlanması.2009 yılında Türksoy 5. fotoğrafçılar buluşmasına katılmış olmak.Yazar ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız’ın “Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı: söyleşiler, teknikler, düşünceler ve çalışmalar” isimli kitabı.ReggaeNo Time To Die (James Bond serisinin 25. filmi)Kış şartlarında fotoğraf çekerken ıslanmamak için su geçirmez mont .Gereksiz şeylere dolabımda yer vermemeye çalışırım : ).Fotoğraf kamerası ile ilgili herhangi bir aksesuarİnsanlara fazla güvenmek.Boğa burcu erkeğinin tüm özellikleri güzeldir.Egosu yüksek insanlar.Reklam gibi olacak ama Pentax fotoğraf makinem.Emekliliğimde mutfağa girme şansım olacak inşallahSavaşların olmadığı, insanların uyum içinde yaşadığı bir dünya.Hissedilebilecek en güzel duygu.James Nachtwey.Kingston – Jamaica.Farklı rotalarla dünyayı keşfetmek.Hayallerinizin peşinde koşmaktan asla vazgeçmeyin.