Sizin Dünyanız: Havva Özkıraç

Bugünkü konuğum hayat kurtaran bir beyaz melek... Hayat kurtarmanın gizemini anlayan, bu uğurda bütün kariyerini değiştirmekten korkmayan bir savaşçı... Yaptığı işle gurur duyan Paramedik Hemşire Havva Özkıraç...

Kendimi tek değil ama iki kelimeyle tanımlayabilirim, SESSİZ ÇIĞLIK…Hiçbir meslek bana hayat kurtarmanın verdiği hazzı tattıramazdı. Şu anki mesleğimi yapmamış olsaydım, dil bilimleri üzerine eğitimci olabilirdim.Severek yaptığım mesleğim… 112 ambulans servisi ve 122 komuta kontrol merkezi…İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak için günümüzde birçok şeye kayıtsız kalmak mümkün değil. Haksızlık, saygısızlık, duyarsızlık.Geri dönüşü olmayan pişmanlıklarım olmadı. Hata yapacağımı anladığım zaman vaz geçtim.Her gün bir insan hayatına bir nebze olsa da dokunabilmek benim için sevinçtir. Ama sevincimin en büyüğünü yaşamak için gelecek günler yakındır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimlerini bırakıp radikal kararlar alarak o kapıdan çıktığım ilk gün hayatımın dönüm noktasıydı.Cemal Süreyya’nın Üvercinka şiir kitabı.“Müzik arşivinizden bellidir kişiliğiniz.” En saf dilimizdir müzik. Dinlediğimiz andadır keyfimiz. Melodosiyle birlikte bu aralar en keyif aldığım, büyük üstad Cem Karaca’nın “Ay Karanlık” şarkısındaki dizeleri “Can Benim, Düş Benim, Ellere Nesi?”You Don’t Know Jack.Gururla taşıdığım 112 Üniformalarım.Gereksiz olan hiçbir şeyi muhafaza etmem.Manevi değeri olan şeyler. Mesela yazmayı severim yani kalem.Kimi zaman dışarıdan bakıldığında iyi gibi görünen fakat kendime zarar verecek şekilde olan hırsım.Özgüvenle doluyum.Günümüz politikacıları.Bilim.Zamanım oldukça yemek yaparım. En iyi yemeğimin Lazanya olduğu söylenir.Hayalimdeki dünya çok uzakta olsada… Çocukların kalleş düzen yüzünden ölmediği, bir annenin feryadının duyulmadığı, bölücülüğün ve sömürünün olmadığı, sadece insana yakışan şekilde yaşanılabilir bir dünya.Hiçbir nedene, sebebe bağlı kalmadan herşeyi soluksuz, katkısız yaşayabilme cesaretimdir.Barış Manço ile tanışmak isterdim. Şarkılarını yazarken her nesle, her döneme nasıl hitap edebildiğini öğrenmek için.Küba.Sağlık alanındaki mesleğimi daha ileriye taşımak. Hayatımın her döneminde var olan eğitim alma, kendimi geliştirme isteiğimi daha verimli ve fayda sağlayıcı şekilde bir eğitimci olarak devam ettirmek, mutlaka yapacaklarım arasındadır. Yurt dışında almam gereken kısa süreli eğitimlerin hazırlığını yapıyorum.Bu güzel röportaj için bana köşesinde yer verdiği için başta Erçin Selasiye’ye ve Halkın Sesi Gazetesine teşekkür ederim.