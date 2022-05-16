Sizin Dünyanız: Havva Özkıraç

Bugünkü konuğum hayat kurtaran bir beyaz melek... Hayat kurtarmanın gizemini anlayan, bu uğurda bütün kariyerini değiştirmekten korkmayan bir savaşçı... Yaptığı işle gurur duyan Paramedik Hemşire Havva Özkıraç...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kendimi tek değil ama iki kelimeyle tanımlayabilirim, SESSİZ ÇIĞLIK…
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Hiçbir meslek bana hayat kurtarmanın verdiği hazzı tattıramazdı. Şu anki mesleğimi yapmamış olsaydım, dil bilimleri üzerine eğitimci olabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Severek yaptığım mesleğim… 112 ambulans servisi ve 122 komuta kontrol merkezi…
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak için günümüzde birçok şeye kayıtsız kalmak mümkün değil. Haksızlık, saygısızlık, duyarsızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Geri dönüşü olmayan pişmanlıklarım olmadı. Hata yapacağımı anladığım zaman vaz geçtim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Her gün bir insan hayatına bir nebze olsa da dokunabilmek benim için sevinçtir. Ama sevincimin en büyüğünü yaşamak için gelecek günler yakındır.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimlerini bırakıp radikal kararlar alarak o kapıdan çıktığım ilk gün hayatımın dönüm noktasıydı.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Cemal Süreyya’nın Üvercinka şiir kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
“Müzik arşivinizden bellidir kişiliğiniz.” En saf dilimizdir müzik. Dinlediğimiz andadır keyfimiz. Melodosiyle birlikte bu aralar en keyif aldığım, büyük üstad Cem Karaca’nın “Ay Karanlık” şarkısındaki dizeleri “Can Benim, Düş Benim, Ellere Nesi?”
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
You Don’t Know Jack.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Gururla taşıdığım 112 Üniformalarım.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz olan hiçbir şeyi muhafaza etmem.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Manevi değeri olan şeyler. Mesela yazmayı severim yani kalem.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kimi zaman dışarıdan bakıldığında iyi gibi görünen fakat kendime zarar verecek şekilde olan hırsım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Özgüvenle doluyum.
OLMASA DA OLUR...
Günümüz politikacıları.
OLMAZSA OLMAZ...
Bilim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Zamanım oldukça yemek yaparım. En iyi yemeğimin Lazanya olduğu söylenir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hayalimdeki dünya çok uzakta olsada… Çocukların kalleş düzen yüzünden ölmediği, bir annenin feryadının duyulmadığı, bölücülüğün ve sömürünün olmadığı, sadece insana yakışan şekilde yaşanılabilir bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Hiçbir nedene, sebebe bağlı kalmadan herşeyi soluksuz, katkısız yaşayabilme cesaretimdir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Barış Manço ile tanışmak isterdim. Şarkılarını yazarken her nesle, her döneme nasıl hitap edebildiğini öğrenmek için.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Sağlık alanındaki mesleğimi daha ileriye taşımak. Hayatımın her döneminde var olan eğitim alma, kendimi geliştirme isteiğimi daha verimli ve fayda sağlayıcı şekilde bir eğitimci olarak devam ettirmek, mutlaka yapacaklarım arasındadır. Yurt dışında almam gereken kısa süreli eğitimlerin hazırlığını yapıyorum.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Bu güzel röportaj için bana köşesinde yer verdiği için başta Erçin Selasiye’ye ve Halkın Sesi Gazetesine teşekkür ederim.