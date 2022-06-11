Sizin Dünyanız: Hatice Aslan

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Güvenilir biri.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şuan yaptığım işi yapmamış olsaydım öğretmen olmayı tercih ederdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Gündemimi en fazla meşgul eden şey kadınları güzelleştirmek.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Kayıtsız kalamadığım şey duyarsızlık, sorumsuzluk, düşüncesiz insanlardır.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Üniversite okumak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
İş yerimi açıp çalışma hayatına başlamak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sofinin seçimi (William Slyron).
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Hafif müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
En son Tom Cruise’un Top Gun filmi.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Masaj yastığı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yün kazaklarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Herkese hemen inanmaktan vaz geçmeyi isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Çalışkan olmam.
OLMASA DA OLUR...
Duyarsız, sorumsuz ve düşüncesiz insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Çocuklarım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Daha temiz, daha düzenli, daha insani bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk her şeydir. Hayatı ifade eder.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Mustafa Kemal Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Uzak doğu.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Herkesin çok mutlu olmasını ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini dilerim.
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