Sizin Dünyanız: Hatice Aslan

Bugünkü konuğum bir sanatçı... Kadınların en mutlu günlerine dokunan yetenekli bir kuaför... Hatice Aslan...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Güvenilir biri.Şuan yaptığım işi yapmamış olsaydım öğretmen olmayı tercih ederdim.Gündemimi en fazla meşgul eden şey kadınları güzelleştirmek.Kayıtsız kalamadığım şey duyarsızlık, sorumsuzluk, düşüncesiz insanlardır.Üniversite okumak.Çocuklarım.İş yerimi açıp çalışma hayatına başlamak.Sofinin seçimi (William Slyron).Hafif müzik.En son Tom Cruise’un Top Gun filmi.Masaj yastığı.Yün kazaklarım.Kitap.Herkese hemen inanmaktan vaz geçmeyi isterdim.Çalışkan olmam.Duyarsız, sorumsuz ve düşüncesiz insanlar.Çocuklarım.Fırın makarnası.Daha temiz, daha düzenli, daha insani bir dünya.Aşk her şeydir. Hayatı ifade eder.Mustafa Kemal Atatürk.Uzak doğu.Dünya turu.Herkesin çok mutlu olmasını ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini dilerim.