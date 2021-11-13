Sizin Dünyanız: Gülsen Büyükadam

Bugünkü konuğumuz samimi, yardımsever ve üretken bir mimar. Gülsen Büyükadam.

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Samimi derim.Bir eğitimci olabilirdim.Proje ve inşaat yapımlarıdır.İşine ve kişiye saygıÇok şükür bugüne kadar hayatımda pişman olacağım bişey olmadı.Çocuklarım.Eşim ve ailem.Kuran-ı Kerim ve mimarlık eğitimi kitapları.Haraketli ve enerjik müzik.Bir Zamanlar Kıbrıs.Laptop.Yok.Düşünülmesi yeter ama kırmızı kalem ve mavi kalem.YokYardımsever ve insancıl olmam.Dürüst olamayan kişilerEvlatlarım ve eşim.Molihiya.Temiz bir çevre ve gençlik için güzel bir gelecekEşimmmmmmmmmmmmmm.Özel biri yok.Dünyadaki tüm özel binalar.Dünya turuna çıkmak.Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız adamıza sahip çıkmalıyız.