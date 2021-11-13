Sizin Dünyanız: Gülsen Büyükadam

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Samimi derim.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Bir eğitimci olabilirdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Proje ve inşaat yapımlarıdır.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İşine ve kişiye saygı
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok şükür bugüne kadar hayatımda pişman olacağım bişey olmadı.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşim ve ailem.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Kuran-ı Kerim ve mimarlık eğitimi kitapları.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Haraketli ve enerjik müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bir Zamanlar Kıbrıs.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Laptop.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Yok.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Düşünülmesi yeter ama kırmızı kalem ve mavi kalem.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Yok
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yardımsever ve insancıl olmam.
OLMASA DA OLUR...
Dürüst olamayan kişiler
OLMAZSA OLMAZ...
Evlatlarım ve eşim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molihiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Temiz bir çevre ve gençlik için güzel bir gelecek
AŞK BENİM İÇİN...
Eşimmmmmmmmmmmmmm.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Özel biri yok.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyadaki tüm özel binalar.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turuna çıkmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışmalıyız adamıza sahip çıkmalıyız.
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