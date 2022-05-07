Sizin Dünyanız: Fezile Savaşır

Bugünkü konuğum tanımaktan mutluluk duyabileceğiniz bir savaşçı... Kendine has yaşam tarzı, pozitif enerjisi ve özgür kahkahalıyla hayatıma ilham olan kadınlardan biri Emekli Memur Fezile Savaşır...

Pozitif ve tüm canlılara saygı duyan.Edebiyat öğretmeni olmayı çok isterdim.İnsanların birbirine olan saygısızlığı, hoşgörüsüzlüğü ve pahalılık.Haksızlık.Hayatta pişmanlığım yok. Hayatım boyunca kendi doğrularım ve değerlerimle yaşadım. Yaşadığım hiçbir şeyden de pişman olmadım.Torunumun doğuşu.Kanserin hayatıma girişi hayatımın dönüm noktası oldu.Hayvan Çiftliği - George Orwell.Ritmi bana güzel gelen her tarz müziği severim.Bir Daha Asla Kar Yağmayacak.Çakma Converse ayakkabı :)Abiye kıyafetler.Herhangi bir şey olabilir. Önemli olan düşünülmek.Aşırı duygusallık.Her durumda pozitif olabilmem.Lüks.Saygı – sevgi – sağlık.Molohiya.Savaşların olmadığı, tüm insanların kardeşçe yaşayabildiği bir dünya.Aile.Atatürk. O devirde yaşamayı isterdim.Taç Mahal.Zor durumda olan kişilere moral elçisi olmak.Hiç kimseyle alay etmeyin… İnsanlar hor görerek bakmayın. Karşıdakinin derdinin ne olduğunu bilmeden önyargıyla yaklaşmayın. İnsanların içindeki iyiliği bulmaya çalışın.