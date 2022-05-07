Sizin Dünyanız: Fezile Savaşır

Bugünkü konuğum tanımaktan mutluluk duyabileceğiniz bir savaşçı... Kendine has yaşam tarzı, pozitif enerjisi ve özgür kahkahalıyla hayatıma ilham olan kadınlardan biri Emekli Memur Fezile Savaşır...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Pozitif ve tüm canlılara saygı duyan.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Edebiyat öğretmeni olmayı çok isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İnsanların birbirine olan saygısızlığı, hoşgörüsüzlüğü ve pahalılık.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Hayatta pişmanlığım yok. Hayatım boyunca kendi doğrularım ve değerlerimle yaşadım. Yaşadığım hiçbir şeyden de pişman olmadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Torunumun doğuşu.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kanserin hayatıma girişi hayatımın dönüm noktası oldu.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hayvan Çiftliği - George Orwell.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ritmi bana güzel gelen her tarz müziği severim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Bir Daha Asla Kar Yağmayacak.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Çakma Converse ayakkabı :)
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiye kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Herhangi bir şey olabilir. Önemli olan düşünülmek.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı duygusallık.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Her durumda pozitif olabilmem.
OLMASA DA OLUR...
Lüks.
OLMAZSA OLMAZ...
Saygı – sevgi – sağlık.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molohiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaşların olmadığı, tüm insanların kardeşçe yaşayabildiği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aile.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk. O devirde yaşamayı isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Taç Mahal.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Zor durumda olan kişilere moral elçisi olmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hiç kimseyle alay etmeyin… İnsanlar hor görerek bakmayın. Karşıdakinin derdinin ne olduğunu bilmeden önyargıyla yaklaşmayın. İnsanların içindeki iyiliği bulmaya çalışın.