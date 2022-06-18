Sizin Dünyanız: Emre Aktaş

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Tutku.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
İşimi seviyorum o yüzden ne yapacağım ile ilgili hiçbir fikrim yok.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tahıl ürünlerinde ciddi artışlara istinaden buğday piyasası.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık ve adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Kendime daha fazla vakit ayırmamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hayattaki her anımız en büyük sevincimiz olması gerekiyor. O yüzden her anım en büyük sevincim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Henüz o aşamaya gelmediğimi söyleyebilirim.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Friedrich Nietzsche – Böyle Buyurdu Zerduşt.
Marcus Aurelius – Kendime Düşünceler.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Evgeny Grinko – Valse.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Durante La Tormenta – Fırtına Anı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda gereksiz şeyleri tutmuyorum o yüzden yoktur.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Mükemmeliyetçiliğim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Öğrenme isteğim.
OLMASA DA OLUR...
Haksızlığı ve adaletsizliği benimsemiş bencil insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Meraklı olmak.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Yemek konusunda çok becerikli olduğumu söyleyemem fakat yemeğin yanında güzel bir fonksiyonel un ile ekşi mayalı ekmek yapabilirim.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Herkesin istediği ve yakındığı fakat hiç olmayan adil bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Biraz bencil veya egoist bir düşünce olabilir fakat insanın önce ben demesi önce kendisi olması gerekiyor. Eğer kendimizi sevmez, kendimize saygı duymazsak hiçbir şeyim çokta önemi olmaz aşk kendimizden başlar.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Platon.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yakın zamanda uzaya gidecek olan turistik roketlerinden birine binerek uzaydan dünyayı görmek.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Daha fazla kendime yatırım.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Zamanın ve anın değerini bilen insan kendine değer verir. Kendisine değer veren bir insan kendine inanır. Kendine inan birinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.