Sizin Dünyanız: Emre Aktaş

Bugünkü konuğum her günü coşkuyla ve sevinçle kucaklayan, sofralarımıza gelen mis kokulu ekmeklerin sağlıklı ve lezzetli olması için canla başla çalışan genç bir Gıda Mühendisi Emre Aktaş

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Tutku.İşimi seviyorum o yüzden ne yapacağım ile ilgili hiçbir fikrim yok.Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile tahıl ürünlerinde ciddi artışlara istinaden buğday piyasası.Haksızlık ve adaletsizlik.Kendime daha fazla vakit ayırmamak.Hayattaki her anımız en büyük sevincimiz olması gerekiyor. O yüzden her anım en büyük sevincim.Henüz o aşamaya gelmediğimi söyleyebilirim.Friedrich Nietzsche – Böyle Buyurdu Zerduşt.Marcus Aurelius – Kendime Düşünceler.Evgeny Grinko – Valse.Durante La Tormenta – Fırtına Anı.Kitap.Dolabımda gereksiz şeyleri tutmuyorum o yüzden yoktur.Kitap.Mükemmeliyetçiliğim.Öğrenme isteğim.Haksızlığı ve adaletsizliği benimsemiş bencil insanlar.Meraklı olmak.Yemek konusunda çok becerikli olduğumu söyleyemem fakat yemeğin yanında güzel bir fonksiyonel un ile ekşi mayalı ekmek yapabilirim.Herkesin istediği ve yakındığı fakat hiç olmayan adil bir dünya.Biraz bencil veya egoist bir düşünce olabilir fakat insanın önce ben demesi önce kendisi olması gerekiyor. Eğer kendimizi sevmez, kendimize saygı duymazsak hiçbir şeyim çokta önemi olmaz aşk kendimizden başlar.Platon.Yakın zamanda uzaya gidecek olan turistik roketlerinden birine binerek uzaydan dünyayı görmek.Daha fazla kendime yatırım.Zamanın ve anın değerini bilen insan kendine değer verir. Kendisine değer veren bir insan kendine inanır. Kendine inan birinin yapamayacağı hiçbir şey yoktur.