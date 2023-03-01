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Sayıner Seyitler, Doğancı’yla başlamadan yolları ayırdı

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Sayıner Seyitler, Doğancı’yla başlamadan yolları ayırdı
Niyazi Ergülen
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde mücadele edecek olan Batı bölgesinin köklü kulüplerinde Doğancı yeni sezon öncesinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan ve hazırlıklarını bu yönde sürdüren Doğancı Spor Kulübünde Cemal Tabak başkanlığındaki yönetim kurulu, takımının teknik ekibini belirlemişti.
Doğancı  teknik ekibinde yer alan antrenör Sayıner Seyitler görevinden istifa etti.
Seyitler’in Doğancı yönetimine ‘İşlerinin yoğunluğu’ nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdiği kaydedildi.
 
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