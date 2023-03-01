Fatoş'la Kitap Dünyası

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Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh

Crans Montana - Kıbrıs Sorunun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi - Makarios Druşotis

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Süt ve Bal - Rupi Kaur



Zamanın Ötesindeki Deha Tesla – Margaret Cheney

Tesla’nın dikey kalkış fikri, ölümünün üzerinden on yıl geçtikten sonra işlerlik kazanabilecekti... Review dergisi, Tesla’nın çalışmalarının güçlendirilmiş uçuşun gelişmesinde ilk adımı teşkil ettiğini öne sürmüştü.

New York ışıklarının yanıp sönmesini en başta Edison'ın dehasına borçluydu.

" Tesla, medeniyetimize armağan ettikleriyle evlerimizden sokaklarımıza hayatımızın her parçasında yaşamaya devam edecektir.. Onun hayatı bir zaferdir.

Tesla konuşmasını şöyle sürdürmüştü: “Herkesi, çalışmaları ve başarılarına göre değerlendirmeyi geleceğe bırakalım. Bugün onların ise gerçekten emek verdiğim gelecek de benimdir.”

En sonunda, "Çabalarım beni, daha önce hiçbir ölümlünün başaramadığı bir icadın eşiğine getirdi."

Bu arada pek çok kişi neden bu başarılı erkeğin de arkasında bir kadının olmadığını düşünüp hayıflanmaya devam ediyordu..

Okuyun diyor, okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde, kan akıyor.Galeri Kültür tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitabın Kıbrıslıların kökenine dair sürdürülen tartışmalara, arkeoloji ve özellikle genetiğin bilimsel verileri ışığında nerdeyse bir son verebilecek nitelikte olduğu kaydedildi ve konuyla ilgili bilim dışı sübjektif yaklaşımları tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.Hayallerinize ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman Hill'in ölümsüz kurallarını takip etmenizyeter!...Yüzyıllardır aktarılan bir sır düşünün. Sadece en zenginlerin, en güçlülerin birbirlerine aktardığı bir sır. Tüm hayallere sahip olmanın yöntemini anlatan gerçek bir sır. Napoleon Hill 1900'lerin başında tanıştığı bu sırrı 25 yıl boyunca araştırdıktan sonra, sırrı çalıştıran, on üç adımdan oluşan bir formül çıkarmıştır. Gündelik yaşama olduğu kadar iş hayatına da önemli düşünce yenilikleri getiren bu kitaptaki formülü uygulamayı başaran herkes hedeflerine ulaşabilir. Bütün başarıların başlangıç noktası olan "Ateşleyici Bir Arzu" yaratan bir hedefi nasıl belirlersiniz? Arzulanan hedefi zihinde canlandırarak "İnanç"ınızı nasıl güçlendirirsiniz? Bilinçaltınızı "Kendi Kendine Telkin" ile başarınız için nasıl programlarsınız? Erteleme huyunu yenmek için nasıl bir "Kararlılık" göstermelisiniz? "Beyin Gücü Grubu"nun itici etkisini hedefinize ulaşmanız için nasıl kullanırsınız? "Cinselliğin Gizemli Enerjisi’ni başarınız için nasıl kullanırsınız? "Beyninizin Sınırsız Potansiyeli" ni nasıl ortaya çıkarırsınız? ‘Altıncı His’ sinizi güçlendirerek bilgeliğin tapınağına nasıl ulaşırsınız? Başarınızın önündeki en büyük engel olan "Korkularınız" ile nasıl başa çıkarsınız? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu kitapta.Muhakkak ki iyi ebeveyn olamayacak insanların çocuk sahibi olmalarına da izin verilmemelidir.Canan Tan Ankara’da 1951 yılında hayata gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni okudu. 1971 yılında mezun olarak evlenmeye karar verdi. Evlenerek uzun süre Diyarbakır’da yaşayan yazar, daha sonra İzmir’e yerleşti. 1979 yılında senaryo yarışmasında yazarın kitabı olan Oğlum birincilik ödülüne layık görüldü. Eser sonradan fotoroman olarak çekildi. 1997’de Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü Yarışması’nda “İster Mor İster Mavi” adlı eseri birincilik ile ödüllendirildi. 1996 yılında Aziz Nesin anısına düzenlenen mizah öyküsü yarışmasından sonra basılmaya layık görülerek kitaplaştırıldı. Ayrıca Canan Tan bu kitap ile Türkiye’de mizah öykü kitabı yazan ilk kadın yazar oldu. “Çikolata Kaplı Hüzünler” isimli yetişkinler için yazdığı ilk öykü kitabını da 2002 yılında yayımladı. En büyük başarısını ise 2003 yılında kaleme almış olduğu Piraye adlı eseri ile elde etti. Bu eser Türkiye’de büyük ilgi gördü.Yeni Asır (İzmir) gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yaptı. Gündelik olayları mizahsı bir dille ele alan yazıları Milliyet Pazar için yazdı. Mimoza dergisinde Çuvaldız, Kazete isimli kadın gazetesinde ‘Kazete&Mazete’ isimli köşelerde yazılar yazdı. Yazarın hikaye, roman, mizah ve çocuk edebiyatı alanında çok sayıda kitabı ve senaryo çalışmaları bulunmaktadır.Ondan fazla eseri bulunan yazarın üç tane kitabı üçüncü baskısını yapmıştır. Altı tane kitabının da ikinci baskısı yapılmıştır. Kaleme almış olduğu çoğu kitabı Türk kitap mecrasının çok satan kitapları arasındadır. Günümüzde tüm hızı ile yazmayı sürdüren yazarın yeni kitapları okuyucuları tarafından merakla takip edilmektedir.