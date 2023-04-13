Bu acı hiç bitmeyecek

Melekler Takımı’nın mezarları başında yaşananlar yüreklerimizi dağılıyor. Her kare, acının, yasın sembolü… Ya içimizdeki öfkenin ve adalet arayışının sembolü? O ne olacak?

Türkiye'de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yerle bir olan Adıyaman'daki İsias Otel, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesine mezar olmuştu.39 kişilik kafilede, 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür muavini ve 2 antrenör bulunuyordu. Depremden sadece 4 veli ile 1 müdür yardımcısı kurtulabilmişti.Depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nın Mağusa’da mezarlarındaki manzara yürekleri dağlıyor.Hepsi de çocuk…Birinin üzerinde atkısı, diğerinin üzerinde çok sevdiği forması, bir başkasında en çok sevdiği yemişler…Hepsi yarım kalan hikayelerini anlatıyor...Hepsinin de bu dünyadan çok erken gittiğinin adeta sembolleri asılmış mezarlıklara…Neredeyse her kabrin başucunda bir tabure, anne ve babaların, nine ve dedelerin oturup çocuklarıyla konuştuğu, oradan saatlerce ayrılamadığının göstergesi…Evlatlarını, eşlerini, torunlarını kaybeden ve mezarı başından ayrılmayan acılı aileler, durmadan dua edip gözyaşı döküyor.Annelerin babaların hiç bitmeyen hıçkırıkları, acılar ilk günkü gibi, feryatlar dinmiyor.