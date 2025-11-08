Fenerbahçe derbisinden yara alarak çıkan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş adeta golle başladı.

Siyah-beyazlı ekip, İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ın 2. dakikada kaydettiği golle, Antalya'da 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun kafa golüyle 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Bu gol Djalo'nun siyah-beyazlı formayla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'a Antalya'da hayat öpücüğü

İlk yarı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Antalyaspor, Yohan Boli ile 51. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2

Beşiktaş, 81. dakikada Jota Silva ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, eksiklerle geldiği Antalya'dan 3 puanla döndü.

Puanını 20'ye çıkaran siyah-beyazlı ekip, bir anlamda kötü gidişe "dur" dedi ve milli maç arasına moralli gitti.

Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor ise 13 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.