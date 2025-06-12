Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı’nı ziyaret etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerçekleştirilen ve Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu hedefleyen fuarda, KKTC’nin özel sektör temsilcileri de geniş katılımla yer aldı.

Başbakan Üstel, fuarda KKTC’den katılan firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı, diğer Türk devletlerinden katılan firmaların stantlarını da gezerek temaslarda bulundu.

Başbakan Üstel’e ziyareti sırasında, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti. KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de Başbakan Üstel’in temaslarında hazır bulundu.

Heyette ayrıca, Başbakanlık Başdanışmanı ve BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan da yer aldı.

-“Bir fuardan öte, ortak geleceğe tanıklık ediyoruz”

Fuarda medya mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, etkinliğin yalnızca bir ticaret fuarı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının ortak geleceğini şekillendiren bir platform niteliği taşıdığını vurguladı. Üstel, Türk devletlerinin sadece tarihsel ve kültürel bağlarla değil; ticaret, yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında da kenetlenmiş büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, “Bugün burada bir fuardan öte Türk devletlerinin ortak geleceğine tanıklık ediyoruz. Birlikte üretmenin, birlikte büyümenin, birlikte yükselmenin platformu olan bu fuar bizlere bir kez daha gösteriyor ki; ekonomik kalkınma, kardeşliğin en güçlü yol arkadaşıdır. Türk dünyası ticarette, sanayide, teknolojide ve yatırımda kenetlenmiş büyük bir ailedir.” dedi

KKTC’li firmaların fuardaki yoğun katılımını, özel sektörün Türk dünyasıyla entegrasyon vizyonuna verdiği güçlü destek olarak niteleyen Üstel, Türk iş dünyasına “Gelin birlikte üretelim, birlikte ihraç edelim, birlikte kalkınalım. Türk devletlerinin potansiyeli birleştikçe hepimiz kazanacağız.” çağrısında bulundu.

-“KKTC, Doğu Akdeniz’in yükselen değeri”

Konuşmasında Türk Devletleri İş Forumu ve Fuarı’nın bir sonraki toplantısının Özbekistan’da, ardından KKTC’de gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın yalnızca turizmde değil, ticaret ve yatırım alanlarında da cazibe merkezi olacağını vurguladı. Üstel, “Ev sahipliği yapacağımız bu uluslararası organizasyona şimdiden tüm Türk dünyasını davet ediyor, KKTC’nin ticaret ve yatırımda da bir cazibe merkezi olacağını gururla ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel sözlerini, “Yaşasın Türk dünyası, yaşasın birlikte kalkınma.” diyerek tamamladı.