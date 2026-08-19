Girne-Alsancak Çevreyolu’nda önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek Girne Belediyesi’ne ait bordür taşlarına çarpan Moldovya uyruklu 34 yaşındaki isminin baş harfleri İ.F., suçüstü tutuklandı. Yapılan alkol kontrolünde zanlının nefesinde 182 promil alkol tespit edildi. Girne Trafik Şube’de görevli polis, kazanın saat 12.50 sıralarında meydana geldiğini belirterek, zanlının alkollü şekilde araç kullandığını söyledi. Kaza sonucunda araçta yaklaşık 30 bin TL hasar oluştuğu kaydedildi.

11 AĞUSTOS’TAN BERİ KAÇAK DURUMDAYDI

Muhaceret kontrolünde zanlının 11 Ağustos tarihinden bu yana ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edildi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının “Alkollü sürüş”, “Dikkatsiz sürüş” ve “İkamet İzinsiz” suçlarını kabul ettiğini ifade etti. Polis ayrıca zanlının sürüş ehliyetinin iptal edilmesini ve davaları görüşülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

“SÜREKLİ ALKOL ALAN BİRİ DEĞİLİM”

Söz hakkı verilen zanlı İ.F., kız arkadaşıyla ayrıldığını ve antidepresan kullandığını belirterek, “Sürekli alkol alan biri değilim, özür dilerim” dedi. Yargıç Hazal Hacımulla, suçların ciddiyetine vurgu yaparak zanlının sürüş ehliyetinin iptal edilmesine ve davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.