Zafer Max Verstappen'in

Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleşti.

Şampiyona lideri Max Verstappen, 17.turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve bu sezonki 10. galibiyetini elde ederken üst üste sekizinci kez kazandı.

Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü oldu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri ise ilk turda yaşadığı kazanın ardından yarışı tamamlayamadı.

Perez liderliğe yükseldi, Piastri ve Sainz devam edemedi

Yarışın ilk turunda pole pozisyonundaki Charles Leclerc, Sergio Perez'e geçildi. İkinci sıradan başlayan Oscar Piastri'yle birlikte Ferrari'den Carlos Sainz takım telsizinden hasar aldıklarını söyledi.

Sainz yola devam ederken Piastri son sıraya geriledi. Piastri'nin aracı yolda kalırken sanal ve gerçek güvenlik aracı devreye girmedi.

Carlos Sainz yaşanan temasın ardından bir süre yarışa devam etse de 25. turunda pite geldi ve yarıştan çekildi.

VERSTAPPEN 5 SIRA GERİDEN BAŞLADI

Formula 1'de şampiyona lider Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sine 5 sıra geriden başladı.

Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Hollandalı pilot, vites kutusu değişikliği sebebiyle 6. sıradan start aldı.

Max Verstappen, dün yapılan sprint yarışta da galibiyete ulaşmıştı.

Verstappen, yarışın 17. turunda takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bırakaarak liderliğe yükseldi.

YAĞMUR ETKİLİ OLMADI

Belçika Grand Prix'sinin cuma ve cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman, sprint sıralama ve sprint yarışında etkili olan yağış, bugün etkili olmadı.

Pilotlar ve takımlar arasındaki konuşmalarda yarışın orta bölümünde yağış olabileceği konuşulurken 10 dakikalık bir bölümde hafif bir yağmur görüldü.

YAZ ARASINA GİRİLDİ

Belçika Grand Prix'sinin ardından Formula 1'e yaz arası verildi.

4 hafa sürecek yaz arasının ardından Formula 1'de sezon, 27 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

