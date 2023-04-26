Yaşama Sporla Bağlan Derneği’nden farklı bir etkinlik daha

Yaşama Sporla Bağlan Derneği tarafından organize edilen etkinlikle hız kesmeden devam ediyor.

Dernek 1 Mayıs Pazartesi günü 1. BBQ & Car Show adı altında ZetKarting Tesislerinde hem yemek severlere hem de oto şov meraklılarına hizmet edecek bir etkinlik düzenliyor.

Yaşama Sporla Bağlan Derneği etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bir mangal ve motor sporları meraklısıysanız, Zet Yarış Pistinde gerçekleşen oto güzellik yarışmalarında ve festivallerinde bulacağınız atmosfer ve heyecan gibisi yoktur. Açık havada yemek pişirme yarışmasında şansınızı denemek veya seyirci olarak eğlenmek için harika etkinlikler var. Bir oturuşta yiyebileceğinizden lezzetli mangal yarışmaları, canlı müzik ve diğer açık hava etkinlikleriyle birleştiren etkinlikler mutlu edecek. Aile dostu etkinlikte ayrıca eğlenceli oyunlar ve pist içerisinde keyifli yarışlar da yer alıyor.

Etkinlik Kuralları

- Etkinlik alanındaki oturma düzeni organizatör tarafından gerçekleştirilmiştir. Alanda numaralı oturma yeri mevcut değildir. Bilet alan festival katılımcıları, etkinlik günü masalardan oluşan düzende, festival alanına geldiklerinde müsait olan masalarda yer alacaklardır. Satılan biletler spesifik olarak herhangi bir masayı adres etmemektedir.

- Festival alanına kesici, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve ruhsatlı/ruhsatsız silah ile lazer ekipmanları sokmak yasaktır.

- Organizasyon şirketi uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade ederek etkinlik mekânına almama hakkına sahiptir.

- Festival her türlü hava koşullarında gerçekleşecektir. Her türlü hava koşuluna hazırlıklı olunuz.

- Festivale katılan kişilerin fotoğraf ve video çekimlerinin tanıtım materyallerinde kullanım hakkı festival organizasyonuna ait olup katılımcı, festivale katılarak bu hakkın kullanılmasını kabul etmektedir. - Belirtilen saat kapı açılış saatidir.

- Organizasyonun programda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

- Dileyenler için ayrıca yiyecek ve içecek satışı yapılacaktır.

