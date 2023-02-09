Turing ve Otomobil Kurumu genel kurulu 24 Şubat’ta

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu(KKTOK) yönetimi seçimli genel kurul gerçekleştirecek.

Tigin Kişmir başkanlığındaki yönetim kurulu yaptığı son toplantıyla olağan genel kurulunu 24 Şubat Cuma akşamı yapma kararı aldı.

KTSYD’nin Göçmenköy’deki binasında saat 18.00’de yapılması planlanan genel kurulda faaliyet ve mali raporların okunup aklanması sonrasında başkan ve yönetim kurulu seçimi yapılacak.



