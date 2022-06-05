Tünelde drag heyecanı nefes kesti

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinciayağı olan “Hashtag Performance Drag Yarışı” 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapıldı

9 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 28 P.P. Tuning Honda Civic EG 4x4 Turbo 9.680 2 7 AykanKalay Audi RS3 10.355 10 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 1 İbrahim Alkan Doğan Turbo 12.485 11 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 6 Denktaş Zurnacı Honda Civic 10.996 2 59 TekinTopçam Nissan Silvia 13.246 3 57 HabibYıldırımlar Audi RS3 11.834 No. Pilot Araç Derece 1 44 SerenÖzgürlü Honda Civic 12.066 2 46 YakupŞah Honda EP3 12.646 3 18 Kemal Topcuoğlu Honda Civic B20 12.289 13 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 40 Ali Çıdan Honda Civic 13.219 2 53 BerkeBarkut Toyota Starlet GT Turbo 13.391 3 2 Mustafa Kemal Baran Toyota Chaser JZX100 13.041 14 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 38 TurgutArşan Honda Civic 14.112 2 36 Onalt Kutlar Honda Civic 14.064 3 66 Ali Kasapoğlu Honda EK 13.978 15 Saniye No. Pilot Araç Derece 1 5 Mehmet Karadeniz Doğan 15.099 2 24 Osman Temel Honda EF 15.283 3 58 Sami Önen Honda Civic 15.104

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Hashtag Performance’ın ana sponsorluğunu yaptığıDrag yarışı, Akıncılar Tünel Yolu’nda, geçtiğimiz Cumartesi akşamı yapıldı. Güven Sigorta 2022 Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda ve Capital Radio’nun medya sponsorluğunda yapıldı.Cuma akşamı sıralamaların yapıldığı organizasyonda derecelere göre yarışçıların sınıfları ve ikili eşleşmeleri belirlendi. Cumartesi akşam üzeri önce 15 saniye sınıfıyla heyecan başladı. Toplamda 65 aracın piste çıktığı yarışın 15 saniye sınıfında Mehmet Karadeniz, Doğan SLX aracıyla birinciliğe ulaşan isim oldu. İkinci Honda aracıyla Osman Temel olurken, üçüncü yine Honda aracıyla Sami Önen oldu. 16 yarışçı ile yarışın en kalabalık sınıfı olan ve büyük çekişmeye sahne olan 14 saniye sınıfında birinci Turgut Arşan oldu. İlk üç yarışçının da Honda kullandığı sınıfın ikincisi Onalt Kutlar ve üçüncüsü Ali Kasapoğlu oldu. 15’er yarışçının olduğu 13 ve 12 saniye sınıfları nefesleri kesti. 13 saniye birincisi Honda Civic ile Ali Çıdan, ikincisi Toyota Starlet ile Berke Barkut ve üçüncüsü Toyota Chaser ile Mustafa Kemal Baran oldu. Yine podyumu Honda kullanan yarışçıların doldurduğu 12 saniye birincisi Seren Özgürlü oldu. ikincisi Yakup Şah olurken, üçüncü Kemal Topcuoğlu oldu. Mobile Link Cep Shop, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Comment Printing, Cahit Necipoğlu Ltd., Değirmenlik Belediyesi ve Prime Cars’ın da katkılarıyla yapılan yarışın 11 saniye sınıfı da izleyenlere oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. Birinci Honda Civic ile Denktaş Zurnacı, ikinci Nissan Silvia ile Tekin Topçam ve üçüncü Audi RS3 ile Habib Yıldırımlar oldu. 10 saniye sınıfında yalnız yarışan ve izleyenlere görsel şölen sunmak için piste çıkan İbrahim Alkan, oldukça güçlü aracı Doğan Turbo ile birincilik kupasını aldı. Nefeslerin tutularak izlendiği 9 saniye sınıfında ise iki güçlü yarışçı piste çıktı. Güneyden yarışa katılan ve 9,680 saniyelik derecesi ile yarışın en iyi derecesini de elde eden P.P. Tuning birinci olurken, Audi RS3 aracı ile Aykan Kalay ikinci oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları Bakşkan İsmet Tufan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Tufan ayrıca sponsorlara teşekkür plaketi takdim etti ve organizasyon tamamlandı.