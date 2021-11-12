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Tufan’dan devam kararı

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Tufan’dan devam kararı
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) başkanı İsmet Tufan, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği başkanlığına yeniden aday olacak.
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, 15 Kasım’da saat 19:00’da YakınDoğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri binası 4 numaralı salonunda 2. olağan genel kurulunuyapacak.
2. olağan genel kurulun gündemi şöyle:
Gündem: 1.Yoklama ve Açılış 2.Başkanlık Divanının Oluşturulması 3.Açılış Konuşması 4.Faaliyet raporunun sunulması ve aklanması 5.Mali raporun sunulması ve aklanması 6.Tüzük değişikliği önerilerinin okunması ve oylanması 7.2 yıl görev yapacak yönetim kurulu ve organlarının seçimi 8.Dilek ve temenniler 9.Kapanış
 
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