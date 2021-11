Toprak şampiyonluk için piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu Endonezya'da kendi kategorilerinde önemli yarışlara çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi JonathanRea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dünya şampiyonu olmak için yarışacak.

Toprak, 19 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlar, 20 Kasım Cumartesi günü ise önce sıralama turuna çıkacak sonra da TSİ 11.00'da ilk yarış için start alacak. Milli sporcu, 21 Ekim Pazar günü sıralama turundan sonra ikinci yarış için TSİ 11.00'da piste çıkacak. Müsabakalar TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Toprak, genel klasmanın dışında Yamaha'yla markalar, Pata YamahawithBrixx Takımı'yla da takımlar sıralamasında birincilikte bulunuyor.

Yarışla ilgili açıklama yapan milli motosikletçi, "Endonezya'da olmaktan mutluyum. Yeni bir piste gelmek her zaman ilginçtir. Birçok büyük mücadelenin, birçok zaferin olduğu harika bir sezon oldu. Şimdi kazanmak ve tekrar mücadele etmek için üç şansımız daha var." ifadelerini kullandı.

CAN ÖNCÜ KÜRSÜ İÇİN YARIŞACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yer alan Can Öncü, son ayak yarışları için Endonezya'da mücadele verecek.

Bu sezon Fransa ve Arjantin'de ödül kürsüsüne çıkan KawasakiPuccetti takımının genç pilotu, 19 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak. Milli sporcu 20 Kasım Cumartesi günü sıralama turundan sonra TSİ 09.30'da ilk yarışını yapacak. Can, 21 Kasım Pazar günü yine aynı saatte ikinci yarışta ter dökecek.

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın son ayağı öncesi genel klasmanda 163 puanla 6. sırada yer alıyor.