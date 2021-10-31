Tırmanmanın şampiyonu Denner

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ve 4. yarışını 3 saliselik farkla kazanan Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi, 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldular

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limasol Online, Polaris,Gopro,Caldini, Eurol, RinataParts&Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ve 4. yarışı aynı gün toplamda 12 aracın katılımıyla Kaplıca – Kantara arasında gerçekleşti.

3. tırmanmada 10 aracın ve 4. tırmanmada 7 aracın finiş görmesiyle etaplar tamamlandı. Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi 3. ve 4. yarışı da kazanarak 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonları oldular.

Saat 11.00’de başlayan yarışta, ekipler önce 3,8 km’lik Kaplıca – Kantara 3. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler. Sonrasında yine 2,8 km’lik Kaplıca – Kantara 4. tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez yine aynı güzergâhı geçtiler.

3. tırmanmada sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’te birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,309 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.

4. tırmanmada sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular. E4’te birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya, üçüncü Kürşat Güdül – Orhan Keleş ikilisi geldiler.

Genel Klasman sıralamasında ise yine çekişmenin yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 3,135 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular.

