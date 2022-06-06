Tırmanmada 2. yarış Ardahan –Kantara yolunda

Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. Tırmanma yarışı 12 Haziran Pazar günü Ardahan-Kantara yolunda gerçekleşecek.Ahmet Kişmir Ralli Kupasına da puan verecek yarış Pazar günü saat 11.00 da Ardahan köyünden başlayacak.
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