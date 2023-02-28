Tigin Kişmir yönetimini belirledi

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulunda tek aday olarak üyelerden onay alan TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu da belirlendi.
Son 3 dönem kuruma başkanlık eden TiginKişmir’in yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:
YÖNETİM KURULU
Başkan-TiginKişmir
Asbaşkan-Mahmut Sezinler
Yazman-Dr. Erol Barçın
Sayman-Behzat Mut
Projeler Sorumlusu-Seyhun Bıkmaz
Yedek Üye-Mustafa Ergüven
Yedek Üye-Ali Balbaz
Denetleme Kurulu: Gizem Tanrıkul, Aynur Birinci, Umut Araz
Disiplin Kurulu: Selin Reis, Tülay Kaşot, Çağda Pehlivan, Enver Üstünel, Mustafa Atakara
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