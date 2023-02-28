Tigin Kişmir yönetimini belirledi

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulunda tek aday olarak üyelerden onay alan TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu da belirlendi.

Son 3 dönem kuruma başkanlık eden TiginKişmir’in yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu üyeleri şöyle:

YÖNETİM KURULU

Başkan-TiginKişmir

Asbaşkan-Mahmut Sezinler

Yazman-Dr. Erol Barçın

Sayman-Behzat Mut

Projeler Sorumlusu-Seyhun Bıkmaz

Yedek Üye-Mustafa Ergüven

Yedek Üye-Ali Balbaz

Denetleme Kurulu: Gizem Tanrıkul, Aynur Birinci, Umut Araz

Disiplin Kurulu: Selin Reis, Tülay Kaşot, Çağda Pehlivan, Enver Üstünel, Mustafa Atakara

