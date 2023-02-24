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Tigin Kişmir güven tazeledi

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Tigin Kişmir güven tazeledi
Necati KÜLAHLILAR
KKTOK olağan genel kurulu yapıldı.Kıbris Türk Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleştirilen Genel kurulda Tigin Kişmir tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 3. dönem başkan seçilerek devam dedi.

Divan başkanlığını Salih Çeliker'in yaptığı genel kurulda KKTOK kurumu Sportif direkterü Canben Özpaşa faliyet raporunu okuyarak üyelerin bilgisine getirildi ve oy birligı ile onaylandı. Ardindan ise başkanlık seçımine geçildi ve Tigin Kişmir yeniden KKTOK kurumun 5 .dönem başkanlığa seçildi.
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