Tigin Kişmir adaylığını açıkladı

Necati KÜLALHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Olağan genel kurulu 24 Şubat cuma saat 18.00’de Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşecek.

Mevcut başkan TiginKişmir yeniden adaylığını açıkladı.

Çarşamba Saat 18.00 kadar başkan adaylığı başvurusu devam edecek.

Cuma günü yapılacak genel kurulda Divan’ın oluşturulmasından sonra Faaliyet ve Mali Raporun okunarak aklanmak için onaya sunulacak ve daha sonra başkanlık seçimi yapılacak.

