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Tatar: Motor sporları popüler bir spordur

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Ersin Tatar, motor sporlarının ülkede popüler bir spor olduğunu ve ülkede çok sayıda insanın bu tür sporlara katılmasının kültür zenginliği olduğunu söyledi

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Tatar: Motor sporları popüler bir spordur
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag Ve Spor Otomobil Derneği başkanı İsmet Tufan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, motor sporlarında trafik kazalarının yaşanmaması için araba kullananların çok dikkatli ve yavaş olmasını istedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin başkan ve yeni yönetim kurulunu kabulünde yaptığı konuşmada, motor sporlarının ülkede popüler bir spor olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede çok sayıda insanın bu tür sporlara katılmasının kültür zenginliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temaslarda özellikle yurt dışında yapılan yarışların, ülkenin tanıtılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliklerin kazasız bir şekilde geçmesini dileyerek trafik kazalarının yaşanmaması için sürücülerin araba sürerken çok dikkatli olması ve yavaş sürmesi gerektiğini dile getirerek dernek başkanına, çalışanlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
 

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Etiketler; #Motor sporları
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